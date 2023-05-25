Символ «Мосфильма»: «Рабочий и колхозница» на Всемирной выставке в Париже

Но вот незадача: поскольку скульптура довольно объемна, то при ее съемках происходило искажение изображения. Тогда в ноябре 1950 года был заключен договор с Мухиной, во исполнение которого она должна была изготовить для «Мосфильма» уменьшенную модель своей всемирно известной работы.