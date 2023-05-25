Символ «Мосфильма»: «Рабочий и колхозница» на Всемирной выставке в Париже

25 мая 1937 года на Всемирной выставке в Париже была представлена знаменитая скульптура «Рабочий и колхозница».
По замыслу ее автора — скульптора Веры Мухиной — она представляла собой грандиозный монумент, возвышавшийся вместе с постаментом на 58 метров и украшавший вход в павильон Страны Советов. Величественная композиция сразу завоевала огромный успех, о ней восторженно рассказывали мировые СМИ.
Франция предприняла попытку приобрести монумент, однако в этой «скромной» просьбе было отказано, и скульптура заняла свое место у входа в ВДНХ.
А в 1947 году «Рабочий и колхозница» стала символом советского кинематографа, а именно киностудии «Мосфильм». С ее появления на фоне Спасской башни Кремля в 1947 году начинался фильм Григория Александрова «Весна»✱, а уже в июле 1948 года Министерство кинематографии утвердило эту эмблему «Мосфильма» официально.
Но вот незадача: поскольку скульптура довольно объемна, то при ее съемках происходило искажение изображения. Тогда в ноябре 1950 года был заключен договор с Мухиной, во исполнение которого она должна была изготовить для «Мосфильма» уменьшенную модель своей всемирно известной работы.
Гипсовая копия стала собственностью студии 29 мая 1951 года с правом использования изображение на заставке к своим лентам.
«Рабочий и колхозница» стали прологам к таким фильмам, как «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Андрей Рублев», «Калина красная» и прочих киношедевров.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России