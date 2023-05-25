Украинские СМИ публикуют якобы новые кадры с главкомом ВСУ Валерием Залужным

После исчезновения главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного СМИ опубликовали якобы новые кадры с ним. Однако видео с участием военачальника вызывает больше вопросов, чем дает ответов.
Пользователи между тем усомнились в актуальности ролика, так как никаких доказательств новизны, кроме указания даты съемки, нет. Также зрители увидели разницу во внешнем виде Залужного: он стал выглядеть более усталым и изможденным, передает Telegram-канал «Украина.ру».
Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о состоянии здоровья Залужного. Журналист уточнил, что главком ВСУ находится в критическом состоянии.