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Украинские СМИ публикуют якобы новые кадры с главкомом ВСУ Валерием Залужным

Политика
Украинские СМИ публикуют якобы новые кадры с главкомом ВСУ Валерием Залужным

После исчезновения главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного СМИ опубликовали якобы новые кадры с ним. Однако видео с участием военачальника вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Пользователи между тем усомнились в актуальности ролика, так как никаких доказательств новизны, кроме указания даты съемки, нет. Также зрители увидели разницу во внешнем виде Залужного: он стал выглядеть более усталым и изможденным, передает Telegram-канал «Украина.ру».

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о состоянии здоровья Залужного. Журналист уточнил, что главком ВСУ находится в критическом состоянии.
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