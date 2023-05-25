Аналитики назвали Ботсвану самым привлекательным государством Африки для инвестиций в добывающую промышленность

Габороне, 25 мая. Аналитики из канадского центра Fraser Institute назвали Ботсвану самой привлекательной страной в Африке для инвестиций в разработку недр.
Специалисты организации провели ежегодный опрос горнодобывающих компаний для оценки влияния ресурсного потенциала государства и его политики на вложения капитала в геологоразведку. Исследовались такие параметры, как количество запасов полезных ископаемых, соблюдение природоохранных и правовых норм.
Кроме того, анализировались инфраструктура, торговые барьеры, уровень безопасности и наличие квалифицированных кадров. Согласно заключению экспертов, Ботсвана стала самой привлекательной африканской страной для иностранных инвесторов и поднялась на 29 позиций по сравнению с прошлым годом.
Государствам Черного континента представится возможность заключить новые партнерские отношения и привлечь инвестиции на полях предстоящего саммита «Россия — Африка». Мероприятие пройдет с 26 по 29 июля на площадках Санкт-Петербурга.