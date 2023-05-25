Аналитики назвали Ботсвану самым привлекательным государством Африки для инвестиций в добывающую промышленность

Кроме того, анализировались инфраструктура, торговые барьеры, уровень безопасности и наличие квалифицированных кадров. Согласно заключению экспертов, Ботсвана стала самой привлекательной африканской страной для иностранных инвесторов и поднялась на 29 позиций по сравнению с прошлым годом.