Правоохранители объявили в розыск бывшего профессора ВШЭ Константина Сонина

Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск бывшего профессора ВШЭ Константина Сонина. Такие сведения следуют из данных картотеки МВД России.
В базе ведомства указано, что Сонин разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. До этого в СМИ повилась информация, что в отношении мужчины было возбуждено дело за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Другие подробности уточняются.
Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина. Карточка на имя артиста появилась в базе данных правоохранительного ведомства, сообщал портал A42.RU.