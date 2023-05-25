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Правоохранители объявили в розыск бывшего профессора ВШЭ Константина Сонина

Происшествия
Правоохранители объявили в розыск бывшего профессора ВШЭ Константина Сонина

Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск бывшего профессора ВШЭ Константина Сонина. Такие сведения следуют из данных картотеки МВД России.

В базе ведомства указано, что Сонин разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. До этого в СМИ повилась информация, что в отношении мужчины было возбуждено дело за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Другие подробности уточняются.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина. Карточка на имя артиста появилась в базе данных правоохранительного ведомства, сообщал портал A42.RU.
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