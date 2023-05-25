Семь человек пострадали в результате обстрела Горловки в ДНР из реактивной системы залпового огня со стороны ВСУ

Вечером 25 мая украинские войска нанесли удар по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Согласно его данным, обстрелу подвергся Никитовский район Горловки. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по жилому массиву «Строитель», вследствие чего были повреждены около пяти автомобилей, а также выбиты окна у зданий. В результате атаки пострадали семь мирных жителей, среди которых двое детей.
Ранее в Белгородской области под обстрел попал пограничный переход рядом с селом Козинка. Из-за взрывной волны контузило 85-летнюю пенсионерку.