Семь человек пострадали в результате обстрела Горловки в ДНР из реактивной системы залпового огня со стороны ВСУ

Согласно его данным, обстрелу подвергся Никитовский район Горловки. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по жилому массиву «Строитель», вследствие чего были повреждены около пяти автомобилей, а также выбиты окна у зданий. В результате атаки пострадали семь мирных жителей, среди которых двое детей.