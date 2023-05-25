Бывшего заммэра Мурманска Кондратьева задержали с оружием и поддельными документами в Москве, пишут СМИ

В Москве правоохранители задержали бывшего заммэра Мурманска Станислава Кондратьева. Об этом пишет SHOT.
По информации Telegram-канала, полицейские остановили для проверки документов «Мерседес», в котором находился 46-летний Кондратьев. Стражи порядка попросили предоставить права и паспорт. Выяснилось, что документы бывшего чиновника были оформлены в Кыргызстане. Российских — Кондратьев предоставить не смог.
После этого правоохранители решили проверить багажник машины. Там они нашли травматический пистолет, три ножа, бронежилет, тактические ботинки и российские паспорт с водительскими правами.
В итоге Кондратьева задержали, а арсенал был изъят. В данный момент полиция выясняет, зачем экс-заммэра Мурманска понадобилось оружие и с какой целью он подделал документы.
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