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МВД возбудило уголовное дело в отношении рэп-исполнителя Scally Milano после сорванного концерта в Петербурге

Происшествия
МВД возбудило уголовное дело в отношении рэп-исполнителя Scally Milano после сорванного концерта в Петербурге

Министерство внутренних дел РФ возбудило несколько административных дел и одно уголовное в отношении рэпера SCALLY MILANO после сорванного концерта в Петербурге. Об этом рассказал депутат Государственной думы Михаил Романов.

По его словам, выступление Даниила Дмитриева (настоящее имя исполнителя) содержало пропаганду наркотических веществ, а также высказывания, дискредитирующие российскую армию и СВО. Романов обратился к правоохранителям с просьбой провести проверку в его отношении.

По результатам проверки в отношении SCALLY MILANO было возбуждено два административных дела, одно из которых касается пропаганды наркотиков в интернете. Также было возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия.

Ранее рэпер обратился к председателю Лиге Безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Дмитриев заверил, что не намеревался пропагандировать наркотики в треках.
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