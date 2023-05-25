МВД возбудило уголовное дело в отношении рэп-исполнителя Scally Milano после сорванного концерта в Петербурге

Министерство внутренних дел РФ возбудило несколько административных дел и одно уголовное в отношении рэпера SCALLY MILANO после сорванного концерта в Петербурге. Об этом рассказал депутат Государственной думы Михаил Романов.
По его словам, выступление Даниила Дмитриева (настоящее имя исполнителя) содержало пропаганду наркотических веществ, а также высказывания, дискредитирующие российскую армию и СВО. Романов обратился к правоохранителям с просьбой провести проверку в его отношении.
По результатам проверки в отношении SCALLY MILANO было возбуждено два административных дела, одно из которых касается пропаганды наркотиков в интернете. Также было возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия.
Ранее рэпер обратился к председателю Лиге Безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Дмитриев заверил, что не намеревался пропагандировать наркотики в треках.