Залужного не было в плену у ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг домыслы о возможном нахождении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в плену у «оркестра».
Напомним, что в Сети ходили слухи о возможной ликвидации военачальника. Залужный исчез из информационного поля, а все «свежие» фотографии с ним якобы были сделаны давно.
Журналисты обратились к создателю «оркестра» и попросили его прокомментировать странное совпадение — сегодня украинские СМИ показали живого и невредимого главкома ВСУ, и в этот же день у ЧВК «Вагнер» состоялся обмен пленными с Киевом и передача им тел бойцов, в том числе гражданина Турции и американца. Возможно, Залужный находился в плену у «вагнеровцев», предположили в редакции Дзен-канала NewsAlert.
По словам Пригожина, соответствующие выводы сделаны неверно.
«Шутка прекрасная, но смею вас заверить, что, безусловно, Залужного не было у нас в плену. Мы отдавали обычных бойцов и тела американца и турка», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» его заявление.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» рассказал, при каких обстоятельствах были найдены тела гражданина Соединенных Штатов и турка. Американец был ликвидирован «музыкантами» в ходе боестолкновения, а второй погиб при обрушении здания, которое подорвали отступающие подразделения ВСУ.