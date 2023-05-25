Залужного не было в плену у ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Журналисты обратились к создателю «оркестра» и попросили его прокомментировать странное совпадение — сегодня украинские СМИ показали живого и невредимого главкома ВСУ, и в этот же день у ЧВК «Вагнер» состоялся обмен пленными с Киевом и передача им тел бойцов, в том числе гражданина Турции и американца. Возможно, Залужный находился в плену у «вагнеровцев», предположили в редакции Дзен-канала NewsAlert.