Московский СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по подозрению в изнасиловании двух дочерей

Мужчина стал фигурантом уголовного дела об в изнасиловании двух дочерей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Москве.
Следствие зарегистрировало 14 эпизодов преступлений по ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Подозреваемый в период с 2014 по 2023 год, проживая в Элисте и в Москве, систематически подвергал насилию дочерей 2000 и 2003 годов рождения.
Пострадавшие не сообщали о действиях отца, так как мужчина избивал их и запугивал. Спустя несколько лет девушки рассказали полиции о произошедшем. Подозреваемый задержан и доставлен в подразделение московского СК.
До этого врач из Якутска в разговоре с бабушкой настоял на госпитализации девочки. Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю у себя дома под предлогом «осмотра».