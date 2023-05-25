Президент Белоруссии Лукашенко сообщил о начале перемещения ядерных боеприпасов в стране

Об этом лидер страны сообщил 25 мая, в четверг, в эфире Первого канала. Перемещение нестратегического ядерного оружия с российской территории на белорусскую землю уже началось, добавил он. Глава РФ Владимир Путин уже проинформировал Минск о том, что подписал документ касательно этого шага, добавил Лукашенко.