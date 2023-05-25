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Президент Белоруссии Лукашенко сообщил о начале перемещения ядерных боеприпасов в стране

Политика
Президент Белоруссии Лукашенко сообщил о начале перемещения ядерных боеприпасов в стране

Перемещение ядерных боеприпасов началось в Белоруссии. Соответствующей информацией поделился глава государства Александр Лукашенко.

Об этом лидер страны сообщил 25 мая, в четверг, в эфире Первого канала. Перемещение нестратегического ядерного оружия с российской территории на белорусскую землю уже началось, добавил он. Глава РФ Владимир Путин уже проинформировал Минск о том, что подписал документ касательно этого шага, добавил Лукашенко.

«Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — сообщил президент.

Ранее сообщалось, что Лукашенко счел контрнаступление украинской армии дезинформацией. Подробности передает DEITA.
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