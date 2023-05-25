Кардиолог Дупляков дал рекомендации по сохранению здоровья в сильную жару

Заместитель главного врача Самарского кардиологического диспансера рассказал, каких правил следует придерживаться, чтобы обезопасить себя от неприятностей, связанных со здоровьем, в жаркую погоду.
В беседе с изданием sovainfo.ru специалист отметил, что в жару значительно возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В группе риска при повышенной температуре воздуха находятся люди, страдающие артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью. Повышаются риски инфаркта миокарда, развития гипертонического криза, инсульта.
Эксперт перечислил необходимые правила, которых следует придерживаться, чтобы избавить себя от неприятных последствий. Нужно прежде всего соблюдать режим труда и отдыха на открытом пространстве. Нагрузку в течение 35-40 минут чередовать с паузами по 15-20 минут. В жару стоит выходить на улицу только до 11:00 и после 16:00 и обязательно надевать головной убор.
Следует пить не менее полутора-двух литров жидкости в день: прохладную воду, зеленый чай, настой мяты. Скорректировать рацион питания. Не есть жирные, тяжело перевариваемые блюда. Добавить в меню овощи и фрукты, богатые клетчаткой, кисломолочные продукты, орехи.
Особенно осторожными следует быть людям с недавно перенесенными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Людям с артериальной гипертонией нужно каждый день контролировать артериальное давление, даже при хорошем самочувствии принимать назначенные лекарства.