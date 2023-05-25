Кардиолог Дупляков дал рекомендации по сохранению здоровья в сильную жару

Эксперт перечислил необходимые правила, которых следует придерживаться, чтобы избавить себя от неприятных последствий. Нужно прежде всего соблюдать режим труда и отдыха на открытом пространстве. Нагрузку в течение 35-40 минут чередовать с паузами по 15-20 минут. В жару стоит выходить на улицу только до 11:00 и после 16:00 и обязательно надевать головной убор.