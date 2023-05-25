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Продюсер Виктор Дробыш рассказал о восстановлении певца Николая Носкова после инсульта

Шоу-бизнес
Продюсер Виктор Дробыш рассказал о восстановлении певца Николая Носкова после инсульта

Российский композитор Виктор Дробыш рассказал в интервью «Газете.Ru», как идет процесс восстановления музыканта Николая Носкова.

Дробыш сообщил, что певец проводит концерты и продолжает внимательно следить за своим здоровьем. Несколько лет назад у Носкова был инсульт, после которого он сейчас проходит курс восстановления.

По словам продюсера, музыкант не может существовать без творчества. Дробыш называет его артистом с большой буквы, потому что Носков, несмотря на состояние здоровья, продолжит заниматься музыкой, так как это приносит ему удовольствие.

Ранее российский певец Олег Газманов поделился секретами поддержания хорошей физической формы в 71 год. Артист уделяет зарядке 15 минут каждое утро.
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