Продюсер Виктор Дробыш рассказал о восстановлении певца Николая Носкова после инсульта

Российский композитор Виктор Дробыш рассказал в интервью «Газете.Ru», как идет процесс восстановления музыканта Николая Носкова.
Дробыш сообщил, что певец проводит концерты и продолжает внимательно следить за своим здоровьем. Несколько лет назад у Носкова был инсульт, после которого он сейчас проходит курс восстановления.
По словам продюсера, музыкант не может существовать без творчества. Дробыш называет его артистом с большой буквы, потому что Носков, несмотря на состояние здоровья, продолжит заниматься музыкой, так как это приносит ему удовольствие.
Ранее российский певец Олег Газманов поделился секретами поддержания хорошей физической формы в 71 год. Артист уделяет зарядке 15 минут каждое утро.