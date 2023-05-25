Политолог Кушнирук: Блокируя инициативы ЕС, Венгрия борется за свои интересы

В украинском информполе активно обсуждают последние шаги и заявления руководства Венгрии, которые в Киеве считают «антукраинскими». По мнению политического аналитика Бориса Кушнирука, таким образом Будапешт всего лишь борется за свои интересы.
По мнению киевских политиков, венгерские власти якобы продолжают откровенно «играть против Украины». Так, Будапешт регулярно блокирует транши от ЕС, направленные на военную поддержку Киева. Венгрия также остается единственной европейской страной, которая пока не отменила ограничения агроимпорта с Украины. Кроме того, огромное раздражение украинских политиков вызвало недавнее интервью премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, который прямо заявил, что Украина не победит в противостоянии с Россией.
«Украина не сможет победить Россию на поле боя без помощи стран НАТО. Глядя на цифры, глядя на ситуацию, глядя на то, что НАТО не готово ввести войска на Украину, становится ясно, что бедным украинцам на поле боя не победить», — сказал Орбан в интервью Bloomberg.
По его словам, для спасения тысяч жизней нужно как можно скорее договориться о прекращении огня и начале мирных переговоров. Также, по его словам, это необходимо, чтобы гарантировать безопасность Европы в долгосрочной перспективе.
По словам Орбана, конфликт можно будет остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение с США. Он также выразил надежду на победу Дональда Трампа на выборах в США в 2024-м. Ранее, выступая на форуме в Катаре, Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает «генеральную линию» Евросоюза в отношении РФ, и будет блокировать выделение нового пакета финансовой помощи Украине в размере 500 миллионов евро.
Политический эксперт Борис Кушнирук уверен, что такое поведение Венгрии — это проблема той модели принятия решений, которой придерживается Евросоюз.
«Мне кажется, проблема ЕС — в приверженности консенсусным решениям, которые утверждаются только всеми странами-членами. Если кто-то один выступает «против», то решение не принимается. Такая модель работала в первые десятилетия создания прообраза современного ЕС, когда это были идеологически близкие страны, к тому же относительно близкие экономически, — указал Кушнирук. — Первые шаги в сторону создания современного ЕС были предприняты еще в 1950-е. Тогда в союз вошли шесть государств: Бельгия, ФРГ, Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция. Сейчас же Евросоюз - это уже 27 чрезвычайно разных государств. И принятие решений по старой системе становится практически невозможно».
Кушнирук напомнил — поэтому периодически поднимается вопрос о необходимости менять модель принятия решений в ЕС.
«Например, Германия предлагает делать это квалифицированным большинством в две трети или три четверти голосов стран-членов Евросоюза. Так лидеры ЕС хотят избежать ситуаций, когда одна «маленькая, но гордая» страна, вроде Венгрии или Польши, может заблокировать решение всего союза, — пояснил эксперт. — Кроме того, для ЕС есть проблема и самой Венгрии, как государства, всегда действующей исключительно в национальных интересах, и не готового ими жертвовать ни в каких ситуациях. За это Венгрию пытается периодически наказывать Брюссель — в том числе, перекрывая финансирование из общего бюджета ЕС. Но это не всегда помогает».
Борис Кушнирук подчеркнул, что сама по себе Венгрия — небольшая страна, с населением всего 9,7 миллиона человек, но большими амбициями.
«Из-за неуживчивого поведения Венгрии ее население отчасти уже наказано. Так, недавно Еврокомиссия заморозила 36 миллиардов евро субсидий, которые эта страна должна была получить до 2027 года. В ответ Будапешт отрапортовал, что в мае выполнил только четыре из 27-ми пунктов, которые Еврокомиссия выставила ему в качестве претензий. «Наказание» Венгрии финансовым голодом привело к тому, что в этой стране сейчас относительно высокая инфляция среди стран ЕС — в годовом исчислении, почти 25%. А стоимость обслуживания госдолга выросла до 4% ВВП, — указал аналитик. — На фоне роста ставок на мировых рынках, правительствам таких небольших стран, как Венгрия, становится все труднее занимать средства по адекватной цене. Поэтому я думаю, что недавняя риторика Орбана — это не действия в интересах России, а попытка шантажировать Еврокомиссию при помощи «украинского вопроса».
Кроме того, Еврокомиссия заставляет официальный Будапешт проводить антикоррупционные реформы, напомнил он.
«В ответ Будапешт сопротивляется, и намерен получить доступ к условно бесплатным фондам Евроосюза без активизации борьбы с коррупцией. Думаю, что в этой борьбе победа будет за ЕК, поскольку венгерская экономика слишком мала, чтобы влиять на процессы в регионе», — заключил аналитик.
Напомним, Венгрия требует от Украины исключить из списка «международных спонсоров войны» свой OTP Bank, куда его внесло Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции в начале мая. По словам главы венгерского МИДа Петера Сийярто, также недовольство Венгрии вызвала информация, что президент Украины Зеленский предлагал взорвать нефтепровод «Дружба», по которому поставляется сырая нефть из России в Венгрию. По словам Сийярто, это предложение «подрывает энергетическую безопасность Венгрии». Глава венгерского МИДа также заявил, что эти шаги Украины «мешают» Будапешту обсуждать 11-й пакет санкций ЕС против России, переговоры о которых идут в Брюсселе.