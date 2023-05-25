Политолог Кушнирук: Блокируя инициативы ЕС, Венгрия борется за свои интересы

По словам Орбана, конфликт можно будет остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение с США. Он также выразил надежду на победу Дональда Трампа на выборах в США в 2024-м. Ранее, выступая на форуме в Катаре, Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает «генеральную линию» Евросоюза в отношении РФ, и будет блокировать выделение нового пакета финансовой помощи Украине в размере 500 миллионов евро.