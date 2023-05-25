Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов решил продать общий с телеведущей дом за полцены

Экс-супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов решил продать супружеский дом, однако никак не может найти покупателя. Об этом пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, спортсмен в данный момент готов продать «семейное гнездышко» в поселке Соловьиная Роща за 50% от первоначальной стоимости. До этого Тарасов выставлял дом на продажу за 210 млн. Однако покупатели не нашлись.
Тогда бывший муж Бузовой поменял цену на 190 млн. И снова никто не купил этот дом. Тогда футболист понизил стоимость еще на 30 млн. Риелтор в беседе со СМИ отметил, что в случае реальной сделки он готов «сбросить» еще пару десятков млн.
Особняк Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова купили в 2015 году. Паре достался шикарный дом на 1000 квадратных метров на участке в 25 соток. В доме есть бильярдная, котельная, фитнес-зал, домашний кинотеатр, гардеробная. При разводе «дворец» достался спортсмену.
Ранее Бузова иронично отозвалась о своих бывших возлюбленных. Она раскритиковала Тарасова и экс-бойфренда Даву.