Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов решил продать общий с телеведущей дом за полцены

Тогда бывший муж Бузовой поменял цену на 190 млн. И снова никто не купил этот дом. Тогда футболист понизил стоимость еще на 30 млн. Риелтор в беседе со СМИ отметил, что в случае реальной сделки он готов «сбросить» еще пару десятков млн.