На страже неба: как появился первый отечественный ЗРК

25 мая 1952 года была произведена первая стрельба по реальной цели из зенитно-ракетного комплекса С-25. Цель была вполне реальна — самолет-мишень Ту-4.
Появлению у Советского Союза надежного прикрытия неба предшествовали следующие обстоятельства, связанные с разгоравшейся Холодной войной. Американские разведывательные самолеты начали наглое вторжение в наше небо, чувствуя свою безнаказанность, то есть неуязвимость.
И тогда была поставлена задача по разработке надежного заслона. Исполнителями стало московское КБ-1 под руководством заместителя министра вооружений К. М. Герасимовым. В качестве главных конструкторов выступили С. Л. Берия (сын Л. П. Берия) и П. Н. Куксенко.
Параллельно инженеры научно-производственного объединения ОКБ-301 под руководством С.А. Лавочкина трудились над разработкой одноступенчатых ракет В-300. Первые испытательные пуски этих ракет были произведены уже в июне 1951 года.
Американцы остудили пыл, когда 1 мая 1960 года в районе Свердловска на высоте 20 тысяч метров был сбит пилот ЦРУ Пауэрс. Советская ЗРК не подвела. Совершенствование в этом направлении привело к созданию полноценной и многоуровневой системы ПВО. Современная Россия упрочила наследие послевоенных лет.
Недавно в полностью автоматическом режиме без участия оператора российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» сбил украинские самолеты в зоне СВО.
По мнению военного эксперта Романа Насонова, в перспективе может быть поставлена задача на определенных участках включать только эту систему.