На страже неба: как появился первый отечественный ЗРК

Американцы остудили пыл, когда 1 мая 1960 года в районе Свердловска на высоте 20 тысяч метров был сбит пилот ЦРУ Пауэрс. Советская ЗРК не подвела. Совершенствование в этом направлении привело к созданию полноценной и многоуровневой системы ПВО. Современная Россия упрочила наследие послевоенных лет.