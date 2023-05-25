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Украинские войска оборудовали британские танки Challenger 2 ковшами для преодоления «зубов дракона»

Армия
Украинские войска оборудовали британские танки Challenger 2 ковшами для преодоления «зубов дракона»

ВСУ проводят учения по использованию тяжелых танков Challenger 2 от Великобритании. Как передают Argumenti.ru, с помощью навесного оборудования эта техника способна переехать противотанковые заграждения в виде железобетонных пирамид под названием «зубы дракона».

Учитывая обкатку подобных боевых машин Вооруженными силами Украины, можно предположить, что они отправят в первых эшелонах именно их. С их помощью противник планирует «проломить всю полосу обороны российских войск», укрепления на которой сооружены из железобетона.

Согласно данным издания, к лету 2023 года в управлении киевской армии будет около 200 западных танков, а также различных бронетранспортеров и шведских боевых машин пехоты CV-90 в количестве около 50 единиц.
всу Challenger 2 зубы дракона
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