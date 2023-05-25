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Владимир Путин не дал президенту Казахстана Токаеву вмешаться в диалог Алиева и Пашиняна на саммите ЕАЭС

Политика
Владимир Путин не дал президенту Казахстана Токаеву вмешаться в диалог Алиева и Пашиняна на саммите ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин не дал коллеге из Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву вмешаться в диалог главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите ЕАЭС. Политики общались о Нагорном Карабахе, пишет Telegram-канал Zvezdanews.

«Я видел Ваши сигналы», — заявил российский лидер главе Казахстана.

Отметив, что Алиев и Пашинян высказали свою точку зрения по обсуждаемой теме, Владимир Путин указал на важность терминологии, или юридической техники. При этом, по словам российского лидера, гораздо важнее то, что по принципиальному вопросу территориальной целостности есть договоренности.

Ранее сообщалось, что Путин выразил надежду на достижение договоренности в интересах экономического развития с Арменией и Азербайджаном. Об этом глава государства заявил 25 мая, встретившись в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой кабинета министров Армении Николом Пашиняном.
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