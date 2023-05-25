Владимир Путин не дал президенту Казахстана Токаеву вмешаться в диалог Алиева и Пашиняна на саммите ЕАЭС

Отметив, что Алиев и Пашинян высказали свою точку зрения по обсуждаемой теме, Владимир Путин указал на важность терминологии, или юридической техники. При этом, по словам российского лидера, гораздо важнее то, что по принципиальному вопросу территориальной целостности есть договоренности.