Наездники со всей России собрались на ВДНХ для участия в соревнованиях по джигитовке

Погода в столице не радовала солнцем, но зрителей не испугали ни пасмурная погода, ни моросящий дождь. Все с восхищением наблюдали за наездниками. На соревнованиях выступило немало представительниц прекрасного пола. Девушки посоревновались в джигитовке, метании копья и стрельбе из пистолета по мишеням. Продемонстрировала свои навыки и Лидия Кумина, которая занимается верховой ездой два года. В конный спорт ее привела подруга. Бесстрашная девушка наравне с мужчинами показывает красоту искусства верховой езды.