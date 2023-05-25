Наездники со всей России собрались на ВДНХ для участия в соревнованиях по джигитовке

Лучшие всадники со всех концов нашей необъятной страны собрались сегодня на ВДНХ, чтобы принять участие в соревнованиях по джигитовке. Вход на мероприятие был свободным, для зрителей организаторы специально установили трибуны на 2000 посадочных мест.
Каждый год на малом Выводном круге Центра национальных конных традиций на ВДНХ проходят Всероссийские соревнования по джигитовке. 25 мая лучшие наездники собрались здесь, чтобы показать свое мастерство, уже в седьмой раз.
«Вот уже седьмой год совместно с Департаментом спорта Кремлевская школа верховой езды проводит эти фестивали. И в этом году колоссальное количество участников приехало продемонстрировать национальное конное искусство джигитовки» ,— рассказал Борис Петров, генеральный директор Кремлевской школы верховой езды.
Для некоторых участников соревнования стали первыми. Хотя юный Даниил и занимается верховой ездой с пяти лет, перед дебютом он и его скакун порядком волновались. Но своим итоговым результатом юный наездник все равно остался доволен.
«На данный момент проходит специальная джигитовка. Это один из подразделов джигитовки: в него входит работа пикой, стрельба из пистолета, метание ножа и рубка шашкой» ,— рассказал представитель Кремлевской школы верховой езды Даниил Сбродов.
Погода в столице не радовала солнцем, но зрителей не испугали ни пасмурная погода, ни моросящий дождь. Все с восхищением наблюдали за наездниками. На соревнованиях выступило немало представительниц прекрасного пола. Девушки посоревновались в джигитовке, метании копья и стрельбе из пистолета по мишеням. Продемонстрировала свои навыки и Лидия Кумина, которая занимается верховой ездой два года. В конный спорт ее привела подруга. Бесстрашная девушка наравне с мужчинами показывает красоту искусства верховой езды.
«Я мало работала с оружием еще, недавно начала. Буквально второй раз пробую ехать с оружием. Поэтому считаю, что для первого раза неплохо», — поделилась она.
Все наездники получили массу положительных эмоций. Впереди их ждет еще много новых и интересных выступлений.