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ФК «Локомотив» объявил о пролонгации контракта с форвардом Артемом Дзюбой до лета 2024 года

Спорт
ФК «Локомотив» объявил о пролонгации контракта с форвардом Артемом Дзюбой до лета 2024 года

Московский ФК «Локомотив» продлил контракт с форвардом Артемом Дзюбой. Новое соглашение с 34-летним бомбардиром рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщили в пресс-службе московской команды.

В текущем сезоне экс-игрок петербургского «Зенита» оформил восемь голов и сделал четыре голевых паса в 11 играх за столичных железнодорожников во всех турнирах. После 28 туров «Локомотив» заработал 39 очков и идет девятым в чемпионате России по футболу.

С другой стороны, чемпион РПЛ этого сезона петербургский ФК «Зенит» собирается продать бразильского голеадора Малкома и заработать на этом 40 млк евро. Именно за такую цену клуб купил его у «Барселоны».
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