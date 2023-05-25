ФК «Локомотив» объявил о пролонгации контракта с форвардом Артемом Дзюбой до лета 2024 года

Московский ФК «Локомотив» продлил контракт с форвардом Артемом Дзюбой. Новое соглашение с 34-летним бомбардиром рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщили в пресс-службе московской команды.
В текущем сезоне экс-игрок петербургского «Зенита» оформил восемь голов и сделал четыре голевых паса в 11 играх за столичных железнодорожников во всех турнирах. После 28 туров «Локомотив» заработал 39 очков и идет девятым в чемпионате России по футболу.
С другой стороны, чемпион РПЛ этого сезона петербургский ФК «Зенит» собирается продать бразильского голеадора Малкома и заработать на этом 40 млк евро. Именно за такую цену клуб купил его у «Барселоны».