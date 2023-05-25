ФК «Локомотив» объявил о пролонгации контракта с форвардом Артемом Дзюбой до лета 2024 года

В текущем сезоне экс-игрок петербургского «Зенита» оформил восемь голов и сделал четыре голевых паса в 11 играх за столичных железнодорожников во всех турнирах. После 28 туров «Локомотив» заработал 39 очков и идет девятым в чемпионате России по футболу.