Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о смерти раненного в результате взрыва жителя Луганска

Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о смерти молодого человека, раненного в результате взрыва в Луганске. Скорбной новостью он поделился в своем Telegram-канале.
Мужчина получил тяжелые ранения во время атаки украинских военнослужащих по городу. Пасечник отметил, что из-за состояния здоровья раненого не могли доставить в федеральные клиники. Специалисты Луганска пытались спасти пострадавшего любыми возможными способами. Врио главы ЛНР принес соболезнования родным и близким молодого человека.
Луганск подвергся атаке в первой половине мая. Ранения во время одного из взрывов получил глава МВД ЛНР Игорь Корнет. Он перенес в Москве операцию на легких.