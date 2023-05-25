Бывший хоккеист «Авангарда» Евгений Хацей скончался от сердечного приступа в возрасте 46 лет

Напомним, что Хацей является чемпионом России 2004 года и обладателем Кубка европейских чемпионов 2005 года. После завершения карьеры, хоккеист был генеральным менеджером клубов «Кубань», и «Югра», а также занимал должность вице-президента «Авангарда». Последние два года он работал директором одноименной академии.