Бывший хоккеист «Авангарда» Евгений Хацей скончался от сердечного приступа в возрасте 46 лет

Российский спортсмен Евгений Хацей умер от инфаркта на 47 году жизни в четверг, 25 мая. Об этом сообщил бывший партнер хоккеиста по команде Максим Сушинский.
Причиной кончины стал сердечный приступ. Остальные подробности, а также информация о времени и месте прощания пока неизвестны.
Напомним, что Хацей является чемпионом России 2004 года и обладателем Кубка европейских чемпионов 2005 года. После завершения карьеры, хоккеист был генеральным менеджером клубов «Кубань», и «Югра», а также занимал должность вице-президента «Авангарда». Последние два года он работал директором одноименной академии.
Ранее стало известно о смерти заслуженного мастера спорта СССР. Юрий Королев скончался на 61 году жизни. Пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России выразила соболезнования близким ушедшего из жизни.