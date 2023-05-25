Итальянский ФК «Фиорентина» постарается продать Александра Кокорина за 3–4 млн евро

Представитель итальянских масс-медиа Пьетро Лаззерини считает, что футбольный клуб «Фиорентина» постарается продать российского форварда Александра Кокорина за 3—4 млн евро.
«Я не думаю, что Винченцо Итальяно даст Кокорину еще один шанс в клубе. Его попытаются продать», — цитирует журналиста портал «РБ Спорт».
Отметим, что 32-летний российский нападающий в сезоне-2022/23 записал в свой актив 13 голов и шесть голевых паса в 29 встречах во всех турнирах. За кипрский клуб «Арис» бомбардир играет на правах аренды.
По результатам сезона Александра Кокорина признали лучшим игроком чемпионата Кипра по футболу.