Ямальский врач-терапевт Вера Назарова рассказала о влиянии группы крови на характер человека

Научное сообщество не признает результаты исследований, направленных на изучение влияния группы крови на человеческий характер. Об этом сообщила врач-терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Назарова.
Как передает «Север-пресс» слова специалиста, в настоящий момент еще не проводились более значимые эксперименты по этому вопросу. Назарова отметила, что для установления какой-либо закономерностей и причинно-следственной связи нужно обработать большое количество данных.
По мнению эксперта, для подтверждения существующих мнений и предположений о воздействии состава крови на поведение и особенности отношений людей необходимо организовать масштабные популяционные исследования.