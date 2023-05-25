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Ямальский врач-терапевт Вера Назарова рассказала о влиянии группы крови на характер человека

Общество
Ямальский врач-терапевт Вера Назарова рассказала о влиянии группы крови на характер человека

Научное сообщество не признает результаты исследований, направленных на изучение влияния группы крови на человеческий характер. Об этом сообщила врач-терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Назарова.

Как передает «Север-пресс» слова специалиста, в настоящий момент еще не проводились более значимые эксперименты по этому вопросу. Назарова отметила, что для установления какой-либо закономерностей и причинно-следственной связи нужно обработать большое количество данных.

По мнению эксперта, для подтверждения существующих мнений и предположений о воздействии состава крови на поведение и особенности отношений людей необходимо организовать масштабные популяционные исследования.
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