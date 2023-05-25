Пилот Су-25 ВКС РФ смог посадить пораженный ракетой штурмовик на аэродром базирования в Запорожской области

По словам командира экипажа, во время выполнения задачи на Запорожском фронте в Су-25 ВКС РФ попала ракета противника, в результате чего самолет загорелся. Несмотря на это, пилот воздушного судна смог довести пылающий штурмовик до аэродрома базирования.