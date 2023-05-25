Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пилот Су-25 ВКС РФ смог посадить пораженный ракетой штурмовик на аэродром базирования в Запорожской области

Армия
Пилот Су-25 ВКС РФ смог посадить пораженный ракетой штурмовик на аэродром базирования в Запорожской области

Пилот российского штурмовика Су-25 смог посадить пораженный зенитной ракетой самолет на аэродром базирования в Запорожской области. Об успешном возвращении с боевого задания сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По словам командира экипажа, во время выполнения задачи на Запорожском фронте в Су-25 ВКС РФ попала ракета противника, в результате чего самолет загорелся. Несмотря на это, пилот воздушного судна смог довести пылающий штурмовик до аэродрома базирования.

Там пожар в двигателе боевой машины удалось потушить. Авторы Telegram-канала подчеркнули, что Су-25 снова доказал свою «живучесть».
россия Украина су-25 штурмовик ракета посадка аэропорт базирования
Военкоры ФАН