Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал продолжить санкционную политику в отношении России

Западные страны продолжат усиливать санкционное давление на Россию. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.
Политик также подчеркнул, что на Западе будут следить за попытками обхода ограничений. Шольц заверил, что Украину по-прежнему будут поддерживать политически, деньгами и гуманитарной помощью, передает «Аргументы недели».
Ранее очередные санкции ввели против России Соединенные Штаты. В список попали более 300 физических и юридических лиц.