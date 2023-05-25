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Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал продолжить санкционную политику в отношении России

Политика
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал продолжить санкционную политику в отношении России

Западные страны продолжат усиливать санкционное давление на Россию. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

Политик также подчеркнул, что на Западе будут следить за попытками обхода ограничений. Шольц заверил, что Украину по-прежнему будут поддерживать политически, деньгами и гуманитарной помощью, передает «Аргументы недели».

Ранее очередные санкции ввели против России Соединенные Штаты. В список попали более 300 физических и юридических лиц.
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