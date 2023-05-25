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Совет директоров «Яндекса» рассмотрит предложения инвесторов по покупке экономических долей компании

Экономика
Совет директоров «Яндекса» рассмотрит предложения инвесторов по покупке экономических долей компании

Руководство «Яндекс» сообщило детали планируемой реструктуризации компании, сообщает пресс-служба организации.

Российская компания прокомментировала данные о предстоящей реструктуризации. Совет директоров рассматривает предложения потенциальных вкладчиков о покупке долей «Яндекса», однако известно, что контроля над компанией они иметь не будут. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Автономные устройства и облачные технологии, а также образовательные системы «Яндекс» планируют остаться на российском рынке. Отмечается, что Совет директоров принимает решение с учетом интересов текущих акционеров и сотрудников организации.

Ранее стало известно, что продажа «Дзена» компании VK принесла «Яндексу» более 38,5 млрд рублей. Данная информация предоставлена в бухгалтерской отчетности за организации за прошлый год.
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