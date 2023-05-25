Совет директоров «Яндекса» рассмотрит предложения инвесторов по покупке экономических долей компании

Руководство «Яндекс» сообщило детали планируемой реструктуризации компании, сообщает пресс-служба организации.
Российская компания прокомментировала данные о предстоящей реструктуризации. Совет директоров рассматривает предложения потенциальных вкладчиков о покупке долей «Яндекса», однако известно, что контроля над компанией они иметь не будут. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Автономные устройства и облачные технологии, а также образовательные системы «Яндекс» планируют остаться на российском рынке. Отмечается, что Совет директоров принимает решение с учетом интересов текущих акционеров и сотрудников организации.
Ранее стало известно, что продажа «Дзена» компании VK принесла «Яндексу» более 38,5 млрд рублей. Данная информация предоставлена в бухгалтерской отчетности за организации за прошлый год.