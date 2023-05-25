Совет директоров «Яндекса» рассмотрит предложения инвесторов по покупке экономических долей компании

Российская компания прокомментировала данные о предстоящей реструктуризации. Совет директоров рассматривает предложения потенциальных вкладчиков о покупке долей «Яндекса», однако известно, что контроля над компанией они иметь не будут. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.