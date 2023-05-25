Военный суд рассмотрит дело в отношении 24 боевиков «Азова» в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в ближайшее время начнет рассматривать уголовное дело, фигурантами которого стали 24 участника террористического батальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация).
Как сообщают представители суда, первое заседание пройдет 6 июня в 12:00 по московскому времени. По имеющейся информации, 24 «азовца» обвиняются в совершении в составе преступной организации действий, которые были направлены на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР. Еще семерым участникам полка предъявлены обвинения в организации деятельности «Азова»✱, а другим 17 – в участии в нацбате.
Ранее стало известно о том, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 31 мая проведет первое заседание по делу пяти иностранных наемников. Им вменяют наемничество и участие в боевых действиях в зоне проведения СВО на стороне ВСУ.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация