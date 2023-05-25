Военный суд рассмотрит дело в отношении 24 боевиков «Азова» в Ростове-на-Дону

Как сообщают представители суда, первое заседание пройдет 6 июня в 12:00 по московскому времени. По имеющейся информации, 24 «азовца» обвиняются в совершении в составе преступной организации действий, которые были направлены на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР. Еще семерым участникам полка предъявлены обвинения в организации деятельности «Азова»✱, а другим 17 – в участии в нацбате.