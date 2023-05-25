Родители рассказали, как сформировать у детей чувство гордости за свою страну

Представители родительских организаций рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» о проектах, которые помогают формировать у детей чувство патриотизма и противостоять деструктивным западным идеологиям.
Глава следственного комитета РФ профессор Александр Бастрыкин, выступая на молодёжной сессии международного юридического форума в Санкт-Петербурге, поднял вопрос о национальной идеологии России и закреплении ее в Конституции РФ. Он заявил, что сейчас в период СВО идет противоборство в сфере ценностей, борьба идеологий. Россия, по его словам, должна противопоставить идеологии фашизма и нацизма идеологию патриотизма, а национальная идеи РФ должна опираться на нашу историю и дух патриотизма, рассказала директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина.
Руководитель алтайского отделения Национальной родительской ассоциации Татьяна Соболева рада, что сегодня государственная политика в области образования направлена на патриотическое воспитание детей и молодежи, начиная с дошкольного образования и заканчивая вузами. Однако считает, что без участия семьи воспитать настоящих патриотов довольно сложно. По ее мнению, родители так же как и педагоги должны уделять патриотическому воспитанию своих детей особе внимание.
«Семья это одна из граней патриотизма: патриотическое воспитание начинается именно с семьи. Оно начинается тогда, когда ребенок еще у мамы находится на животике. Когда ребенок рождается, для него родина это мама. Вот почему говорят, что нельзя ребенка отлучать от матери: колыбельные песни, эмоции, все, что он ощущает - для него это родина», — рассказала Татьяна Соболева.
Взрослея и общаясь с родственниками, ребенок, по ее словам, как слоеный пирог накапливает знания, которые формируют в нем чувство патриотизма и гражданскую идентичность. Это осознанное формируемое чувство просто так не родится, отметила эксперт, а рождается в нашем окружении и, прежде всего, в окружении семьи. Гражданская идентичность, по ее словам, намного шире, чем патриотизм, потому что включает в себя и патриотическое воспитание, и экологическое воспитание, и правовое, и историческое.
«Я гражданин России, я люблю Россию, я рад, что я россиянин и этим горжусь человек говорит тогда, когда он чувствует свою принадлежность и к обществу, и государству, и способен объединить их, не зависимо от религиозной и национальной принадлежности, независимо от социального положения и убеждений. Понимая это, он служит государству, понимает свои обязанности как гражданский долг», — пояснила Татьяна Соболева.
Именно исходя из важности семьи в формировании патриотической личности, Национальная родительская ассоциация, по ее словам, в течение 10 лет проводит патриотические конкурсы семейного характера. Например, такие, как всероссийский конкурс генеалогических семейных исследований «Моя родословная», конкурсы «Наш домашний семейный музей» и «Моя семейная реликвия», конкурс «Родина уникальна», где дети, родители и педагоги школьные создают ролики о земляках, в честь которых названы улицы, школы, больницы и другие социальные объекты, рассказала Татьяна Соболева.
В рамках проекта «Всероссийская семейная вахта памяти без срока давности» школьниками и их родителями были написаны 4,5 тысячи родословных, по которым было видно, что люди передали свои чувства, эмоции и переживания.
«В каждой работе констатировалось, что я горжусь своей семьей, я сделаю больше, чем мои родители, спасибо моим дедушкам и бабушкам. Почти во всех работах описаны истории участия их прародителей в Великой Отечественной войне. Знаете, через слова можно было увидеть слезы, чувства ребят, когда они прописывали историю своей семьи», — отметила Татьяна Соболева.
По мнению эксперта, это очень важно, когда ребенок начинает чувствовать и понимать ценность труда, крепкого брака, видя, какие трудности преодолели его предки. Ребенок, по ее словам, начинает понимать, что он не с неба свалился, за его будущее сражались его бабушки и дедушки, что они своим трудом создавали будущее страны. Таким образом, изучая биографии своих родственников, дети взращивают в себе патриотические ценности, пояснила Татьяна Соболева.Эксперт считает, что в школе необходимо вводить такие воспитательные стандарты, чтобы дети учились создавать семейное древо. Это, по ее мнению, может быть одним из действенных элементов патриотического воспитания.
Председатель регионального общественного всероссийского движения «За жизнь» Людмила Алферьева (Саратовская область) является инициатором проекта «Береги честь смолоду». По ее словам, побудило ее начать этот проект выступление в 2014 году на форуме «За жизнь» протоиерея Дмитрия Смирнова, который заявил, что в воспитании детей мы бежим вслед уезжающего поезда, когда начинаем работать со взрослыми детьми.
Воспитательскую работу, акцентировал он, необходимо начинать со школы и детского сада, потому что нас опережают представители ЛГБТ и различных феминистических организаций, спонсируемые из-за рубежа, давно реализующих программы по переманиванию детей на свою сторону, начиная с детсадовского возраста.Проект делится проект на две части, рассказала Людмила Алферьева.
Первую часть ведет Валерия Гущина, психолог, работающая в Русской православной гимназии. Она рассказывает о целомудрии, о нравственности, о том, какие качества должна иметь женщина, чтобы в семье быть желанной женой, и какими качествами должен обладать юноша, чтобы понравится девушке, и она захотела с ним создать семью. Вторая часть акцентирует внимание на тяжелых последствиях сексуальной невоздержанность и нарушении целомудрия – внебрачной беременности, абортах, болезнях.
По словам эксперта, проект «Береги честь смолоду» очень актуален. У значительной части молодого поколения, отметила она, нет установки на семью, на рождение детей. Их волнует только получение удовольствия от материальных благ и решение каких-то текущих проблем. Такая идеология разрушения семьи насаждается в России последние 25 лет, и только усилиями общества и нынешнего российского руководства, ситуацию удается хоть немного выправить, рассказала Людмила Алферьева.
Напомним, летом в России пройдут военно-патриотические смены на базах оздоровительных лагерей. В разных регионах сборы стартуют в период с 1 по 10 июня.