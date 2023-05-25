Родители рассказали, как сформировать у детей чувство гордости за свою страну

По мнению эксперта, это очень важно, когда ребенок начинает чувствовать и понимать ценность труда, крепкого брака, видя, какие трудности преодолели его предки. Ребенок, по ее словам, начинает понимать, что он не с неба свалился, за его будущее сражались его бабушки и дедушки, что они своим трудом создавали будущее страны. Таким образом, изучая биографии своих родственников, дети взращивают в себе патриотические ценности, пояснила Татьяна Соболева.Эксперт считает, что в школе необходимо вводить такие воспитательные стандарты, чтобы дети учились создавать семейное древо. Это, по ее мнению, может быть одним из действенных элементов патриотического воспитания.