Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал о дальнейшей судьбе Артемовского завода шампанских вин

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором, предположительно, боец ЧВК «Вагнер» показывает завод и его склад, где располагается огромное количество бутылок с игристым. На размещенных кадрах сотрудник «оркестра» сообщил, что компания готова передать предприятие и хранилище «хозяевам». В связи с этим журналисты издания «Компания» обратились к Пригожину с просьбой ответить на ряд вопросов. В частности, они спросили, кому будет отдан завод и что означает фраза о передаче «хозяевам».