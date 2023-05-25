Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал о дальнейшей судьбе Артемовского завода шампанских вин

Бойцы ЧВК «Вагнер» в ближайшее время передадут Артемовский завод шампанских вин Минобороны России для того, чтобы ведомство предотвратило кражи с предприятия до принятия юридических решений. С таким заявлением выступил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором, предположительно, боец ЧВК «Вагнер» показывает завод и его склад, где располагается огромное количество бутылок с игристым. На размещенных кадрах сотрудник «оркестра» сообщил, что компания готова передать предприятие и хранилище «хозяевам». В связи с этим журналисты издания «Компания» обратились к Пригожину с просьбой ответить на ряд вопросов. В частности, они спросили, кому будет отдан завод и что означает фраза о передаче «хозяевам».
Отвечая на поступивший запрос, создатель ЧВК «Вагнер» в первую очередь рассказал, что Артемовский завод шампанских вин в настоящий момент пока еще контролируется «оркестром». Продукция, которая изначально была на предприятии, по-прежнему находится в хранилищах. Что касается передачи, Пригожин отметил, что в рамках конфликтной ситуации частная собственность неприкосновенна.
«Поэтому я сказал о том, что необходимо найти решение, каким образом передать либо шампанское, либо шампанское оборудование, либо еще каким-то образом урегулировать вопрос частной собственности. В ближайшее время мы передаем завод Министерству обороны Российской Федерации. И оно будет нести ответственность, чтобы с этого завода ничего не разворовали до принятия юридических решений, как быть с частной собственностью на, так сказать, освобожденных-захваченных территориях», — публикует аудиосообщение главы ЧВК «Вагнер» его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что 25 мая сотрудники «оркестра» начали выходить с территории Артемовска в тыловые районы. По его словам, населенный пункт будет полностью передан Минобороны до 1 июня.