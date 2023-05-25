Ученикам новосибирской школы «посоветовали» на выпускном концерте заменить англоязычную песню вальсом

Старшеклассники из новосибирской школы № 137 с языковым уклоном выбрали для выпускного концерта песню на английском языке. Однако директор этого учебного заведения настоятельно «посоветовала» им заменить иностранный и поэтому непонятный шлягер на традиционный вальс.
При этом она предупредила своих учеников, что использование иностранной композиции может вызвать отрицательный резонанс в городском сообществе, особенно если их выступление попадет в интернет.
Представители СМИ обратились к директору школы № 137 Ирине Петровской, чтобы прояснить эту «спорную» тему. В ответ руководительница образовательного заведения заявила, что не испытывает предубеждения к иностранной музыке, но попросила заменить композицию на вальс, чтобы соответствовать старой школьной традиции.
С другой стороны, петербургские экологи выступили против другой школьной традиции и призвали выпускников не пускать воздушные шарики, так они наносят серьезный вред всей экосистеме региона.