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Ученикам новосибирской школы «посоветовали» на выпускном концерте заменить англоязычную песню вальсом

Общество
Ученикам новосибирской школы «посоветовали» на выпускном концерте заменить англоязычную песню вальсом

Старшеклассники из новосибирской школы № 137 с языковым уклоном выбрали для выпускного концерта песню на английском языке. Однако директор этого учебного заведения настоятельно «посоветовала» им заменить иностранный и поэтому непонятный шлягер на традиционный вальс.

При этом она предупредила своих учеников, что использование иностранной композиции может вызвать отрицательный резонанс в городском сообществе, особенно если их выступление попадет в интернет.

Представители СМИ обратились к директору школы № 137 Ирине Петровской, чтобы прояснить эту «спорную» тему. В ответ руководительница образовательного заведения заявила, что не испытывает предубеждения к иностранной музыке, но попросила заменить композицию на вальс, чтобы соответствовать старой школьной традиции.

С другой стороны, петербургские экологи выступили против другой школьной традиции и призвали выпускников не пускать воздушные шарики, так они наносят серьезный вред всей экосистеме региона.
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