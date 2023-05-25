Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Вашингтон использует потенциал украинских неонацистов в борьбе против Москвы

Соединенные Штаты используют потенциал украинских неонацистов в противостоянии с Москвой. Соответствующим мнением поделился секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Об этом он заявил 25 мая, в четверг. Вашингтон также использует потенциал Североатлантического альянса и Европейского союза, с уверенностью добавил Патрушев.
«Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России», — подытожил секретарь Совбеза.
Прежде глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что государства западной стороны вложили в оружие для украинской армии свыше 65 миллиардов долларов.