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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Вашингтон использует потенциал украинских неонацистов в борьбе против Москвы

Политика
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Вашингтон использует потенциал украинских неонацистов в борьбе против Москвы

Соединенные Штаты используют потенциал украинских неонацистов в противостоянии с Москвой. Соответствующим мнением поделился секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Об этом он заявил 25 мая, в четверг. Вашингтон также использует потенциал Североатлантического альянса и Европейского союза, с уверенностью добавил Патрушев.

«Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России», — подытожил секретарь Совбеза.

Прежде глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что государства западной стороны вложили в оружие для украинской армии свыше 65 миллиардов долларов.
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