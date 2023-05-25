Американист Межуев: США готовы до последнего поддерживать в мире «порядок, основанный на долларе»

Напомним, накануне переговоры по повышению «потолка» госдолга США между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти не привели к компромиссу, и соглашение пока не достигнуто. Маккарти заявил, что конгрессменам настала пора «изменить направление» федеральных расходов. В Конгрессе США согласны увеличить потолок госдолга при условии сокращения бюджетных расходов, в Белом доме с этим не согласны. Объем госдолга США растет намного быстрее экономики — с 1966 по 2020 год его среднегодовой прирост превышал 8%. В 2010 году госдолг не превышал 13 триллионов долларов, а через десять лет он составил уже 31 триллион. Если практика повышения госдолга сохранится, то еще через десять лет госдолг Америки приблизится к отметке в 40 триллионов долларов, на эти деньги можно купить всю недвижимость в России и в США.