Американист Межуев: США готовы до последнего поддерживать в мире «порядок, основанный на долларе»

По данным экономистов, государственный долг США в 2022-м году более чем в сто раз превысил российский, и сравнялся с совокупной государственной задолженностью 13-ти крупнейших стран-должников. Как считает политолог-американист Борис Межуев, Америка до последнего будет повышать госдолг, чтобы сохранить выгодный ей мировой порядок.
По данным экономистов, по итогам прошлого года государственный долг США достиг рекордной цифры в 31,42 триллиона долларов. При этом обязательства следующих 13-ти стран-крупнейших должников были на 23 миллиарда меньше — 31,4 триллиона долларов. По данным национальных финансовых ведомств, США уже несколько лет подряд сохраняют мировое лидерство по объему госдолга. Следом идет Япония, накопив долги на 9,59 триллиона долларов. На третьем месте – Китай с 3,75 триллиона долларов.
В Европе самый большой госдолг у Британии, которая задолжала 3,03 триллиона долларов. Чуть меньше показатель у Италии – 2,88 триллиона долларов. За ними следуют Франция, Индия, Германия, Испания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Сингапур и Австралия, общий объем госдолга которых составляет 12,15 триллиона долларов.
При этом госдолг России, по сравнению со странами-антилидерами, по итогам прошлого года составил скромные 294,8 миллиарда долларов. Это в 33 раза меньше японского или в 13 раз китайского. По данным Центробанка РФ, за первые три месяца 2023 года России удалось сократить свой госдолг на 15,2 миллиарда долларов, то есть на 5,2 процента.
По мнению экономистов, у США, скорее всего, показатель будет только расти. Сейчас в Вашингтоне идут оживленные переговоры о повышении потолка госдолга, чтобы не допустить дефолта – то есть, отказа от выплаты процентов по долговым обязательствам. Одни только расходы на обслуживание долга США на конец апреля составили 460,26 миллиарда долларов. Если будет объявлен дефолт, то, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, своих рабочих мест могут лишиться восемь миллионов человек.
За этим последует рецессия, от которой уже точно нельзя будет спастись запуском печатного станка. Более того, сотни тысяч американских пенсионеров могут лишиться своих накоплений, а репутация Америки рухнет в одночасье. Однако этого возможно избежать, подняв в очередной раз лимит заимствований. С 1960 года на грани дефолта США были уже 78 раз. Как правило, Белому дому и Конгрессу удавалось договориться о повышении планки госдолга, и на этот раз, скорее всего, будет разыгран тот же сценарий.
По словам российского политолога Бориса Межуева, Америка вынуждена постоянно наращивать свой госдолг для того, чтобы сохранить доминирующее положение в мире.
«Конечно, какие-то пределы роста госдолга США есть, и рано или поздно эта «финансовая пирамида» все-таки рухнет. Но, пока существует сам однополярный мир, сохраняется и эта «долларовая вертикаль». Смысл ее заключается в том, что в мире есть одна держава, готовая поддерживать сложившийся миропорядок в ущерб своему же национальному производителю, — отметил эксперт. — То есть, Соединенные Штаты готовы до последнего удерживать курс доллара, не девальвируя его, не снижая уровень госдолга и не объявляя дефолт — для того, чтобы поддерживать во всем мире "порядок, основанный на долларе". В чем, собственно говоря, и состоит смысл долларизации мировой экономики».
Но, если в один прекрасный день идея многополярного мира станет не только идеей России, Китая, Индии и других стран «глобального Юга», а реальностью, то для Соединенных Штатов наступят тяжелые времена, считает он.
«Для этого Америка должна осознать, что ей пришло время сузить пределы своих интересов и возможностей, и тогда произойдет дефолт, вместе с резкой девальвацией самого доллара. Сама американская экономика уже начинает во многом работать на обеспечение этого госдолга США — для того, чтобы удержать курс доллара на стабильном уровне. Ведь, если последуют дефолт и девальвация, то долларовые запасы в мире мгновенно сократятся на порядки, уступив место евро, юаню и т. д», — пояснил Межуев.
В момент, когда американцы осознают, что пора объявлять не технический, а вполне реальный дефолт, и произойдет конец «однополярного мира», отметил он.
«В целом, этот момент приближается, но я не думаю, что это случится через год или два. Возможно, для этого нужно, чтобы к власти в Америке пришел человек, который скажет: «Хватит, больше мы — не "мировой жандарм", мы больше не можем поддерживать этот мировой порядок, мы можем заботиться только о своих союзниках, и больше ни о ком". Пока же сам "однополярный мир" является для США лучшей гарантией от любого дефолта и девальвации», — заключил Борис Межуев.
Напомним, накануне переговоры по повышению «потолка» госдолга США между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти не привели к компромиссу, и соглашение пока не достигнуто. Маккарти заявил, что конгрессменам настала пора «изменить направление» федеральных расходов. В Конгрессе США согласны увеличить потолок госдолга при условии сокращения бюджетных расходов, в Белом доме с этим не согласны. Объем госдолга США растет намного быстрее экономики — с 1966 по 2020 год его среднегодовой прирост превышал 8%. В 2010 году госдолг не превышал 13 триллионов долларов, а через десять лет он составил уже 31 триллион. Если практика повышения госдолга сохранится, то еще через десять лет госдолг Америки приблизится к отметке в 40 триллионов долларов, на эти деньги можно купить всю недвижимость в России и в США.