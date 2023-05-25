В Северной столице стартовал X Невский международный экологический конгресс

«Экология: право, а не привилегия» — под таким лозунгом стартовал юбилейный десятый Невский экологический конгресс в Санкт-Петербурге.
В важном для всего сообщества защитников природы мероприятии принимают участие 900 делегатов из более чем 40 стран. Это политики, сенаторы, министры, главы регионов, представители промышленности и общества.
Одной из основных тем обсуждения первого дня стали выбросы и поиск эффективных мер в борьбе с изменением климата. Особое внимание уделили сохранению водных и лесных ресурсов, а также проблемам перенаселения и расточительного природопользования.
«Сессия объединила людей неравнодушных к экологии, здоровому образу жизни. Мы выслушали очень профессиональные доклады известных ученых, политиков о нашей задаче по охране окружающей среды. Безусловно, это наша общая цель по здоровью каждого гражданина нашей необъятной страны, который должен выполнять все необходимые условия, правила для сохранения здоровья своей семьи, себя и близких», — рассказал директор ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», доктор медицинских наук Роман Бузинов.
В рамках панельной дискуссии участники обсудили биологические, химические, физические угрозы человечеству и среде его обитания, а также методы, используемые государствами для защиты населения от эпидемий.
«Мы сегодня рассмотрели и приняли проект резолюции нашей сессии о том, какие нужно создать условия, как можно объединить усилия политиков, общественников, ученых для того, чтобы воплотить в жизнь наши цели и задачи. Каждому человеку, безусловно, важно иметь чистую воду, хорошее полноценное питание, чистый свежий воздух», — поделился директор ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», доктор медицинских наук Роман Бузинов.
Один из главных векторов текущей экологической повестки — вовлечение молодого поколения в экологическую культуру, и этому вопросу посвящен большой блок деловой программы Конгресса. Участники обсудят способы повышения уровня экологической осознанности, формирование у школьников ответственного отношения к природе и привлечение молодежи в проекты по сохранению окружающей среды.
«Очень важно, что на сессии присутствовали и молодые люди, которые занимаются экологией, профессионалы, политики, которые имеют исследования, публикации, научные достижения. Я уверен, что завтра на пленарном заседании наши предложения будут рассмотрены, приняты, и мы сделаем все возможное, чтобы воплотить их в жизнь», — отметил Роман Бузинов.
Пятница станет основным днем X Невского международного экологического конгресса: 26 мая состоится пленарное заседание «Человек и планета: совместимы ли мы?», которое проведут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.