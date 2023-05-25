«Граница на замке»: Александр Лукашенко уверил в безопасности размещенного в Белоруссии ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверил, что размещенное в республике российское ядерное оружие находится в полной безопасности. По словам политика, «граница на замке», передает слова белорусского лидера Telegram-канал Shot.
Лукашенко подчеркнул, что «никакие диверсанты не прорвутся, в том числе из Польши». Через «зеленую границу» члены ДРГ вряд ли будут пробовать проникнуть на территорию Белоруссии, отметил собеседник журналистов.
«Мы люди пунктуальные, хозяйственные, несем за это ответственность. Граница на замке», — пояснил президент Белоруссии.
Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности дать отпор мятежу, который планировала поддержать Польша. По словам политика, в Белоруссии сторонников таких действий знают поименно, как и их местонахождение.