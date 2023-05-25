Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Девятиклассник пытался окунуть головой в унитаз школьника в Выборгском районе Петербурга

Происшествия
Девятиклассник пытался окунуть головой в унитаз школьника в Выборгском районе Петербурга

В Выборгском районе Северной столицы в школьном туалете произошла ссора между учащимися. Как передает телеканал 78.ru, в Сети распространилось видео с издевательствами над одним из учеников.

Инцидент произошел около недели назад. По данным телеканала, до разборок в уборной у подростков был другой конфликт. Школьники не давали пройти жертве во время выпускного в четвертом классе, из-за чего тот их оттолкнул, после чего началась ссора.

Позже компания из четырех человек дождалась подростка в школьном туалете. На распространенных кадрах видно, как лидер по прозвищу Бил сначала задает вопросы, а после грубо стаскивает мальчика и пытается макнуть его головой в унитаз.

Родители пострадавшего хотели обратиться в полицию и снять побои, однако из-за незначительных травм у ребенка им это сделать не удалось. Позже они потребовали у администрации учебного заведения исключить шкодников.

Ранее в Новокузнецке школьники избили 12-летнюю девочку за то, что она вступилась за своего друга.
санкт-петербург школа унитаз подростки издевательство
Военкоры ФАН