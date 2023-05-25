«Маневр уклонения»: даст ли Германия боевые самолеты для Киева

Поэтому Шольц не видит необходимости действовать, когда речь заходит о том, будет ли Германия участвовать в возможной «истребительной коалиции», и если да, то каким образом. Кроме того, Германия занимает третье место после США и Великобритании по объему предоставленной Украине помощи, и немецкие власти в преддверии визита Зеленского объявили о рекордном пакете военной помощи Украине на сумму 2,7 млрд. евро. В него вошли: 30 танков Leopard 1, 20 БМП Marder, 200 разведывательных беспилотников, 18 колесных гаубиц, 4 системы ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок к ним и боеприпасы, 15 ЗРК Gepard, более 100 бронированных машин и более 100 грузовых автомобилей.