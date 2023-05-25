«Маневр уклонения»: даст ли Германия боевые самолеты для Киева

Автор Telegram-канала «Немецкий Орел» рассказывает, как Берлин старательно «уклоняется» от поставок для ВСУ.
Федеральное правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцом сдержанно отнеслось к формированию так называемой «истребительной коалиции» для помощи Киеву. Пока что неизвестно, в каком статусе Берлин примет в ней участие.
На полях саммита «Группы семи» в японской Хиросиме президент США Джо Байден объявил, что Запад начнет обучение украинских пилотов применению истребителей четвертого поколения, включая F-16. Вместе с тем ряд европейских государств, включая Нидерланды, Великобританию, Бельгию, Польшу и Данию пообещали передать Киеву боевые самолеты американского производства. А вот очередь федеральное правительство Германии заняло выжидательную позицию.
Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает, будет ли Германия участвовать в «истребительной коалиции», а также как правящая коалиция и оппозиция относятся к поставкам Киеву боевых самолетов.
Спокойствие Берлина
Начать следует с того, что Вооруженные силы Германии не имеют на своем вооружении тактических истребителей F-16. Это, конечно, играет на руку немецкому правительству, так как от них киевский режим и не требует этих боевых систем. Если вспомнить, как развивалась ситуация вокруг поставок танков Leopard и боевых машин пехоты Marder, то становится понятна реакция Берлина.
После того как Джо Байден объявил о намерении поставить Киеву боевые самолеты, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что планы обучения украинских пилотов на американских самолетах является «важным посланием для России». По его словам, немецкое правительство в настоящее время помогает в тех областях, которые непосредственно важны: бронированная техника, боеприпасы и средства ПВО.
Такие заявления: повторение пресс-конференции конференции Шольца и Зеленского, когда глава немецкого кабинета министров откровенно «слил» вопрос о поддержке «истребительной коалиции».
Наряду с этим в ведомстве федерального канцлера считают, что тема с западными самолетами для Украины переоценена, поскольку объявить о начале обучения летного состава — это одно, а организовать поставки — это уже другое дело.
Спокойствие Берлина также основано на впечатлениях, которые канцлер и его советники получили в переговорах с американцами до и после саммита «Группы семи» в Хиросиме. Соединенные Штаты несколько раз давали понять, что они рассматривают оснащение Украины самолетами F-16 как «долгосрочный вариант на ближайшие годы», а не как немедленную помощь, которая повлияет на текущий ход боевых действий.
Поэтому Шольц не видит необходимости действовать, когда речь заходит о том, будет ли Германия участвовать в возможной «истребительной коалиции», и если да, то каким образом. Кроме того, Германия занимает третье место после США и Великобритании по объему предоставленной Украине помощи, и немецкие власти в преддверии визита Зеленского объявили о рекордном пакете военной помощи Украине на сумму 2,7 млрд. евро. В него вошли: 30 танков Leopard 1, 20 БМП Marder, 200 разведывательных беспилотников, 18 колесных гаубиц, 4 системы ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок к ним и боеприпасы, 15 ЗРК Gepard, более 100 бронированных машин и более 100 грузовых автомобилей.
Такой шаг немцев должен был «задобрить» Киев, и это сработало. В Берлине Зеленский поблагодарил Шольца за поставки вооружений и военной техники и не просил немцев поставить, например, имеющиеся на вооружении люфтваффе истребители Eurofighter Typhoon или Panavia Tornado. Причина также заключается в логистике: необходимо будет диверсифицировать процесс подготовки не только летного, но и обслуживающего персонала, а также создание материально-технической базы в короткое время.
Непрямое участие Германии в «истребительной коалиции»
Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что с большой долей вероятности Германия будет вольно или невольно втянута в процесс подготовки украинских пилотов. Во-первых, США наверняка задействуют собственные авиационные базы на немецкой территории, в том числе «Шпангдалем», однако существует одна немаловажная проблема: воздушное пространство Германии малопригодно для реальных полетов боевых самолетов — слишком много воздушных коридоров проходит через центр Европы. Не исключено, что американцы могут использовать для тренировок установленные на базах тренажеры F-16.
Кроме того, вооружение немецких Eurofighter или Tornado подходит для американских F-16, что позволит люфтваффе осуществлять поставки ракет для боевых самолетов, которые поступят в распоряжение украинских ВВС.
Даже если федеральное правительство Германии передумает и все же решит поставить ВСУ собственные самолеты, то тут возникают проблемы. Люфтваффе находятся в режиме перевооружения. Так, примерно 90 реактивных самолетов Panavia Tornado подошли к пределу своего срока службы, и их можно поднимать в воздух только ценой огромных технических усилий. Кроме того, у бундесвера есть около 140 истребителей Eurofighter, многие из которых также постепенно выводят из эксплуатации.
Единение оппозиции и правящей коалиции
В отличие от «танковых» дебатов. канцлеру Шольцу можно не опасаться давления как от оппозиции, так и от союзников по «светофорной коалиции». Даже главные «ястребы» и русофобы немецкой политики — председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Цимерман и председатель комитета по европейским делам немецкого парламента Антон Хофрайтер сдержано высказываются об участии Германии в «истребительной коалиции».
«Германия может принять участие в базовой подготовке украинских пилотов или предоставить аэродромы в качестве мест обучения», — заявила Штрак-Циммерман.
Хофрайтер указал, что Украине нужна постоянная поддержка, чтобы иметь возможность успешно «освобождать больше территорий».
Оппозиционный блок ХДС/ХСС также разделяет точку зрения канцлера. Вице-председатель фракции Йохан Вадепфул отметил, что поставка F-16 на Украину является важным политическим сигналом и имеет смысл в военном отношении. Однако, по его мнению, поставка Киеву истребителей Eurofighter в качестве дополнительной модели «не имеет смысла».
«Вместо этого Германии следует сконцентрироваться на поставках средств ПВО и оснащении украинских сухопутных сил», — подытожил Вадепфул.
А вот депутат ХДС Родерих Кизеветтер в интервью Spiegel заявил, что Германия «должна взять на себя лидирующую роль в «истребительной коалиции» не только в политическом, но и в логистическом плане. По его словам, министерство обороны Германии должно начать подготовку украинских пилотов и для Eurofighter.
Канцлер Шольц и немецкое правительство в настоящее время находятся в удобном для себя положении в вопросе участия в «истребительной коалиции» для киевского режима. По сути, от Берлина никто ничего не требует — и даже малейшее его участие получит положительную оценку стран Запада. Однако, как легко можно было заметить ранее, аппетиты Зеленского и его помощников растут в геометрической прогрессии, — поэтому близок тот час, когда у немцев потребуют уже их собственные боевые самолеты.