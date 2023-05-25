ФСБ задержала троих предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования в Херсонской области

В задержании подозреваемых участвовали УФСБ и ГУ МВД по Херсонской области. Установлено, что в 2016 году они добровольно вступили в действующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана»* (запрещенная на территории РФ террористическая организация).