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ФСБ задержала троих предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования в Херсонской области

Происшествия
ФСБ задержала троих предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования в Херсонской области

Правоохранители задержали гражданина Украины и двоих граждан России по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

В задержании подозреваемых участвовали УФСБ и ГУ МВД по Херсонской области. Установлено, что в 2016 году они добровольно вступили в действующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана»* (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

В составе данной НВФ подозреваемые осуществляли продовольственную, энергетическую и водную блокаду Крыма. Кроме того, задержанные вели борьбу, в том числе вооруженную, за возвращение республики в состав Украины.

В их отношении возбуждены уголовные дела по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». Им грозит наказание до 15 лет нарушения свободы.

Ранее сообщалось, что силовики задержали диверсантов, планировавших совершить диверсии на двух АЭС перед Днем Победы.
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