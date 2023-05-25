ФСБ задержала троих предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования в Херсонской области

Правоохранители задержали гражданина Украины и двоих граждан России по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
В задержании подозреваемых участвовали УФСБ и ГУ МВД по Херсонской области. Установлено, что в 2016 году они добровольно вступили в действующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана»* (запрещенная на территории РФ террористическая организация).
В составе данной НВФ подозреваемые осуществляли продовольственную, энергетическую и водную блокаду Крыма. Кроме того, задержанные вели борьбу, в том числе вооруженную, за возвращение республики в состав Украины.
В их отношении возбуждены уголовные дела по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». Им грозит наказание до 15 лет нарушения свободы.
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