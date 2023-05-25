Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Саксофонист Игорь Бутман назвал любимую композицию из репертуара покойной певицы Тины Тернер

Шоу-бизнес
Саксофонист Игорь Бутман назвал любимую композицию из репертуара покойной певицы Тины Тернер

Народный артист России Игорь Бутман высказался о смерти американской певицы Тины Тернер. Он назвал свою любимую работу у артистки.

Уход из жизни певицы он назвал большой утратой для мирового сообщества. Бутман подчеркнул, что Тернер была великолепной певицей с непростой судьбой. Одной из своих любимых композиций в ее репертуаре саксофонист назвал запись Edith and The Kingpin, передает Teleprogramma.pro.

Американская певицы скончалась в 83 года. Основательница промоутерской компании SAV Entertainment Надежда Соловьева вспомнила о совместном опыте работы во время выступления артистки в Кремле.
игорь бутман тина тернер смерть
Военкоры ФАН