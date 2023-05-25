Саксофонист Игорь Бутман назвал любимую композицию из репертуара покойной певицы Тины Тернер

Уход из жизни певицы он назвал большой утратой для мирового сообщества. Бутман подчеркнул, что Тернер была великолепной певицей с непростой судьбой. Одной из своих любимых композиций в ее репертуаре саксофонист назвал запись Edith and The Kingpin, передает Teleprogramma.pro.