МЧС предупредило о риске взрыва оставленного на зарядке без присмотра смартфона

Оставленный без присмотра на зарядке телефон или портативный аккумулятор могут стать причиной взрыва. Об этом сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
По его словам, существует отдельная категория пожаров, возникших из-за электротехнических приборов. По статистике МЧС, треть возгораний происходят из-за неправильного использования электрооборудования и сети.
«Поэтому говорят, чтобы не оставляли без присмотра на зарядке power bank и телефоны, которые могут взорваться», — сказал Воронов.
Ранее об опасности литий-ионных аккумуляторов предупреждало Роскачество. Батарея может взорваться из-за перепада температур, механического повреждения или неправильной эксплуатации устройства.