«Один погиб в бою, второй найден под обломками здания»: Пригожин сообщил о передаче тел американца и турка вместе с пленными

Тела двух погибших в Артемовске на стороне ВСУ граждан США и Турции будут переданы вместе с пленными и возвращены на родину. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По словам создателя «оркестра», американец был ликвидирован «вагнеровцами» в ходе боестолкновения. Гражданин Турции погиб при обрушении здания, которое подорвали отступающие подразделения ВСУ. Видеозапись с подготовкой к передаче тел опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«С пленными вместе передаем тело американца и тело гражданина Турции. Американец погиб в бою, в "гнезде", а гражданин Турции был вместе со своей напарницей, гражданкой Турции. Они были найдены под обломками здания, вернее, он и ее документы. Когда украинцы отходили, взорвали здание», — сообщил Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» показывал труп гражданина США, который погиб в боях за Артемовск. Согласно найденным документам, наемника звали Николасом. Специально для издания The Washington Post Пригожин пообещал передать тело убитого на родину.