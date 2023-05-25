Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Один погиб в бою, второй найден под обломками здания»: Пригожин сообщил о передаче тел американца и турка вместе с пленными

Общество
«Один погиб в бою, второй найден под обломками здания»: Пригожин сообщил о передаче тел американца и турка вместе с пленными

Тела двух погибших в Артемовске на стороне ВСУ граждан США и Турции будут переданы вместе с пленными и возвращены на родину. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По словам создателя «оркестра», американец был ликвидирован «вагнеровцами» в ходе боестолкновения. Гражданин Турции погиб при обрушении здания, которое подорвали отступающие подразделения ВСУ. Видеозапись с подготовкой к передаче тел опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«С пленными вместе передаем тело американца и тело гражданина Турции. Американец погиб в бою, в "гнезде", а гражданин Турции был вместе со своей напарницей, гражданкой Турции. Они были найдены под обломками здания, вернее, он и ее документы. Когда украинцы отходили, взорвали здание», — сообщил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» показывал труп гражданина США, который погиб в боях за Артемовск. Согласно найденным документам, наемника звали Николасом. Специально для издания The Washington Post Пригожин пообещал передать тело убитого на родину.
евгений пригожин США турция Артемовск
Военкоры ФАН