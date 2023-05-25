Деятельность пяти нелегальных кредитных организаций пресекли в Алтайском крае

Эксперты Центробанка обнаружили в первом квартале текущего года в Алтайском крае пять организаций, имеющих признаки нелегальных кредиторов.
Как пишет издание «Алтайская правда», две организации называли себя ломбардами, одна выдавала микрокредитные займы. Комиссионный магазин функционировал под вывеской ломбарда, также выявлена действующая финансовая организация, которую ранее исключили из перечня регулятора.
По словам управляющего Отделением Барнаул Банка России Андрея Иванова, легальные ломбарды должны выдавать своим посетителям залоговые билеты. Аферисты могут уговаривать подписать различные соглашения: купли-продажи или хранения имущества. Но все они нарушают нормы законодательства, и клиенты не смогут вернуть свои ценности, заметил эксперт.
Для того, чтобы проверить законность работы финансового учреждения, его следует найти в списке Банка России или через приложение «ЦБ онлайн». Или поискать в перечне фирм с установленными признаками незаконной деятельности, добавил специалист.