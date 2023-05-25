Секретарь Совбеза Николай Патрушев: США видят Китай следующей целью после России

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев прокомментировал политику США. Он отметил, что Пекин станет следующей целью Вашингтона после Москвы.
По словам Патрушева, Соединенные Штаты уверены в возможности справиться с Россией. Однако после этого Вашингтон может направить силы на Восток.
Патрушев также заявил, что США пытались оказать влияние на отмену поездки некоторых африканских стран на встречу по безопасности и на саммит Россия-Африка.
Ранее секретарь Совбеза заявил, что западные государства начали разрушать традиционные ценности. Патрушев отметил, что в связи с этим необходимо выработать повестку, направленную на социально-экономическое развитие стран.