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Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что «Краснодар» является опасным соперником для столичных армейцев

Спорт
Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что «Краснодар» является опасным соперником для столичных армейцев

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин оценил потенциальные исходы игры 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичных армейцев против «Краснодара».

«Поэтому, мягко говоря, для ЦСКА «Краснодар» как соперник – не подарок», — цитирует бывшего футболиста RT.

Отметим, что матч запланирован на 27 мая – он начнется в 19:00 по московскому времени. Встреча состоится в Краснодаре.

После 28 туров чемпионата России по футболу ЦСКА заработал 54 очка — ФК идет вторым в РПЛ. Футбольный клуб «Краснодар» с 46 очками занимает шестую позицию в турнирной таблице.

Ожидаемо, что все российские фанаты футбола рассматривают игру 29-го тура как тренировку перед суперфиналом кубка РФ, который пройдет 11 июня на стадионе «Лужники», и где ЦСКА опять будет играть против «Краснодара».
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