Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что «Краснодар» является опасным соперником для столичных армейцев

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин оценил потенциальные исходы игры 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичных армейцев против «Краснодара».
«Поэтому, мягко говоря, для ЦСКА «Краснодар» как соперник – не подарок», — цитирует бывшего футболиста RT.
Отметим, что матч запланирован на 27 мая – он начнется в 19:00 по московскому времени. Встреча состоится в Краснодаре.
После 28 туров чемпионата России по футболу ЦСКА заработал 54 очка — ФК идет вторым в РПЛ. Футбольный клуб «Краснодар» с 46 очками занимает шестую позицию в турнирной таблице.
Ожидаемо, что все российские фанаты футбола рассматривают игру 29-го тура как тренировку перед суперфиналом кубка РФ, который пройдет 11 июня на стадионе «Лужники», и где ЦСКА опять будет играть против «Краснодара».