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Страны Евросоюза отчитались о заморозке свыше 200 млрд евро активов Центробанка России

Экономика
Страны Евросоюза отчитались о заморозке свыше 200 млрд евро активов Центробанка России

Государства Европейского союза сообщили об установлении местонахождения 200 миллиардов евро замороженных активов Центробанка России. Соответствующей информацией поделился представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Об этом он заявил в четверг. В десятом пакете антироссийских рестрикций было заложено требование отчитаться ЕК о замороженных активах РФ. Отмечается, что крайний срок был установлен на 12 мая.

«Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше €200 млрд замороженных активов», — подчеркнул Виганд.

Информацию о точном количестве замороженных финансов в каждой стране представитель ЕК порекомендовал адресовать непосредственно в государства Евросоюза.
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