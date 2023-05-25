Госфильмофонд России планирует оцифровать «Чапаева» и еще около 40 кинокартин до конца 2023 года

По ее словам, это решение было принято экспертным советом. Эксперты Госфильмофонда восстановят и оцифруют кинопленки сразу к трем памятным датам: 150-летию оперного певца Федора Шаляпина, 130-летию актрисы Веры Холодной и 125-летию режиссера Сергея Эйзенштейна.