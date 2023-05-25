Госфильмофонд России планирует оцифровать «Чапаева» и еще около 40 кинокартин до конца 2023 года

Главный киноархив России до конца года оцифрует 40 кинокартин, имеющих историческую ценность, включая «Чапаева» и «Молодую гвардию». Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
По ее словам, это решение было принято экспертным советом. Эксперты Госфильмофонда восстановят и оцифруют кинопленки сразу к трем памятным датам: 150-летию оперного певца Федора Шаляпина, 130-летию актрисы Веры Холодной и 125-летию режиссера Сергея Эйзенштейна.
«Также оцифруют картины "Чапаев", "Подвиг разведчика", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", вторую серию "Молодой гвардии" и другие исторические ленты», — написала в своем Telegram-канале Любимова.
По ее словам, главная цель Госфильмофонда — сохранить кинематографическое наследие. Оцифровка старых лент поможет показать шедевры отечественной киноиндустрии широкой аудитории.
Ранее сообщалось, что картины «Чебурашка» и «Вызов» вошли в список самых кассовых кинолент текущего года в мире. Они занимают 20 и 49 строчки соответственно.