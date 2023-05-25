Житель Оренбурга натравил собаку на пенсионера и избил его

О происшедшем рассказал в социальных сетях сын пострадавшего мужчины. По его словам, рано утром его отец, выйдя на прогулку, заметил молодого человека с собакой, который рвал цветы с клумбы около подъезда. Он сделал парню замечание, передает интернет-издание ProOren.ru. В ответ нот натравил на пенсионера пса. Но на этом не остановился. Затем расхититель клумб избил пожилого мужчину и отобрал у него мобильный телефон.