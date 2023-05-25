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Житель Оренбурга натравил собаку на пенсионера и избил его

Общество
Житель Оренбурга натравил собаку на пенсионера и избил его

В Оренбурге пожилой мужчина сделал замечание парню с собакой. В ответ молодой человек натравил пса на пенсионера, а затем избил его и отобрал мобильный телефон.

О происшедшем рассказал в социальных сетях сын пострадавшего мужчины. По его словам, рано утром его отец, выйдя на прогулку, заметил молодого человека с собакой, который рвал цветы с клумбы около подъезда. Он сделал парню замечание, передает интернет-издание ProOren.ru. В ответ нот натравил на пенсионера пса. Но на этом не остановился. Затем расхититель клумб избил пожилого мужчину и отобрал у него мобильный телефон.

У пострадавшего оказались прокушены обе руки, а также гематомы и ссадины на лице и голове. Он вынужден был обратиться за помощью в медицинское учреждение. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.
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