Полиция проверяет блогера Марселя Миннахмедова на причастность к обману подписчиков на 100 млн рублей

Правоохранительные органы заинтересовались блогером Марселем Миннахмедовым, после жалоб поклонников о мошенничестве. Общая сумма ущерба составляет 100 млн рублей.
Молодой человек продавал авторский курс об инвестициях в социальных сетях, пишет Telegram-канал SHOT. По словам блогера, он является предпринимателем с 10-летним стажем, который освоил множество способов заработка, поэтому он делился ими с будущими бизнесменами. Однако в полицию обратились обманутые инвесторы.
Потерпевшие рассказали, что блогер убедил их вложить деньги в «финансовый пул», благодаря которому доходы увеличатся на 20%. В общей сложности каждая группа последователей вложила около 15 млн рублей — сумма ущерба могла достигнуть 100 млн рублей. Вкладчики так и не дождались процентов с инвестиций и сообщили о мошеннической схеме в полицию.
Ранее группа экстрасенсов-мошенников обманула россиянок на 24 млн рублей. Эзотерики обещали «снять порчу» по видеозвонку. У злоумышленников изъяли недвижимость в качестве возмещения ущерба.