Полиция проверяет блогера Марселя Миннахмедова на причастность к обману подписчиков на 100 млн рублей

Потерпевшие рассказали, что блогер убедил их вложить деньги в «финансовый пул», благодаря которому доходы увеличатся на 20%. В общей сложности каждая группа последователей вложила около 15 млн рублей — сумма ущерба могла достигнуть 100 млн рублей. Вкладчики так и не дождались процентов с инвестиций и сообщили о мошеннической схеме в полицию.