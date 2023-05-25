Кардиолог Конев дал совет страдающим от гипертонии

Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев назвал способ снижения артериального давления в домашних условиях.
Конев посетовал на то, что многие врачи слабо разбираются в данной проблеме, а эффективных средств для борьбы с гипертонией до сих пор не придумано. При этом имеются возможности облегчить симптоматику при повышении артериального давления, сообщает Pravda.Ru.
По словам Конева, в этом случае желательно избегать любых физических и эмоциональных нагрузок. Также целесообразно сразу принять горизонтальное положение, а еще выпить стакан воды.