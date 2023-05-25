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Кардиолог Конев дал совет страдающим от гипертонии

Общество
Кардиолог Конев дал совет страдающим от гипертонии

Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев назвал способ снижения артериального давления в домашних условиях.

Конев посетовал на то, что многие врачи слабо разбираются в данной проблеме, а эффективных средств для борьбы с гипертонией до сих пор не придумано. При этом имеются возможности облегчить симптоматику при повышении артериального давления, сообщает Pravda.Ru.

По словам Конева, в этом случае желательно избегать любых физических и эмоциональных нагрузок. Также целесообразно сразу принять горизонтальное положение, а еще выпить стакан воды.
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