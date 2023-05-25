Педагог Наталья Горлова рассказала, зачем современным школьникам хотят вменить обязанность трудиться

Проект, который подразумевает собой обязать школьников принимать участие в общественно-полезном труде, был внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом стало известно 24 мая, в среду. Информацией поделилась председатель комитета ГД по просвещению, а также один из авторов этой инициативы Ольга Казакова. Принятие соответствующего закона послужит основой для совершенствования школьной программы по труду, указала депутат.