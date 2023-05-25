Педагог Наталья Горлова рассказала, зачем современным школьникам хотят вменить обязанность трудиться

В Госдуму внесли законопроект об участии школьников в общественно-полезном труде. Доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики и современных образовательных технологий, профессор Государственного университета просвещения Наталья Горлова высказалась на тему идеи и целей законопроекта.
Как она отметила в разговоре с корреспондентом ФАН, главная польза такой меры — формирование у детей ответственного отношения к себе и окружающим.
«В воспитании есть разные направления: патриотическое, гражданское, трудовое и др. Трудовое воспитание — это формирование ответственного отношения к себе и окружающим. Единство обучения и воспитания — реализация принципа общественно полезного труда. Если ребенок серьезно относится к учебе, отношение к труду у него уже воспитано. Обучаясь, он трудится», — высказалась профессор.
По ее словам, сущность общественно полезного труда — в совместной деятельности учащихся на благо общества. Она проявляется, когда школьники выходят на какие-то субботники и трудятся вместе, получая удовольствие от совместной деятельности. При этом все начинается с малого — буквально с убранной за собой бумажки.
«Если в школе это прививается — хорошо. Даже убрать бумажку за собой — уважение к чужому труду. Дети получают новые качества, общаясь и помогая друг другу, и тогда с этой помощью выходят за пределы образовательной организации: заботятся о ветеранах, о пожилых людях по соседству, о территории рядом с домом. Всё это уже было когда-то в пионерии. Важно вернуть ценность этой деятельности, но не навязывая ее сверху. Например, через «Движение первых». Общественно-полезный труд для ребенка — ценность как личная, так и социальная, гражданская. Нам сегодня не хватает гражданской ответственности, ее воспитание становится одной из основных целей государственной политики. Эту задачу нам нужно решать вместе», — резюмировала она.
Проект, который подразумевает собой обязать школьников принимать участие в общественно-полезном труде, был внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом стало известно 24 мая, в среду. Информацией поделилась председатель комитета ГД по просвещению, а также один из авторов этой инициативы Ольга Казакова. Принятие соответствующего закона послужит основой для совершенствования школьной программы по труду, указала депутат.