Украинский исполнитель Андрей Данилко рассказал о поддержке Аллой Пугачевой его выходки против России

На Евровидении в 2007 году Данилко исполнял песню Lasha Tumbai. В тот момент большинство зрителей услышали в припеве слова Russia Goodbye, после чего «затравили» солиста. По его словам, Пугачева, зная о «скандальности ситуации», все равно пригласила его на презентацию «Радио Алла», чем спасла его репутацию.