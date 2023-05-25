Украинский исполнитель Андрей Данилко рассказал о поддержке Аллой Пугачевой его выходки против России

Певец из Украины Андрей Данилко, известный всем под образом Верки Сердючки, во время интервью чешскому русскоязычному сайту вспомнил, как российская исполнительница Алла Пугачева поддержала его антирусское выступление на международном песенном конкурсе.
На Евровидении в 2007 году Данилко исполнял песню Lasha Tumbai. В тот момент большинство зрителей услышали в припеве слова Russia Goodbye, после чего «затравили» солиста. По его словам, Пугачева, зная о «скандальности ситуации», все равно пригласила его на презентацию «Радио Алла», чем спасла его репутацию.
Следует отметить, что ранее журналист, блогер Вадим Манукян отметил, что Данилко на протяжении последних нескольких лет негативно высказывается о России – стране, в которой он обрел популярность.